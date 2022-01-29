Полузащитник «Вольфсбурга» Гилавоги хочет перейти в «Бордо»

Полузащитник «Вольфсбурга» Жозуа Гилавоги хочет покинуть команду и перейти в «Бордо».

Как сообщает RMC Sport, 31-летний футболист намерен присоединиться к французскому клубу этой зимой. По этой причине он отклонил предложение от «Галатасарая».

Контракт полузащитника с «Вольфсбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость французского игрока в 4 миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии Гилавоги сыграл 15 матчей и не отметился результативными действиями.