«Вольфсбург» подписал контракт с полузащитником Кевином Паредесем из МЛС

«Вольфсбург» объявил о подписании полузащитника из клуба МЛС «Ди Си Юнайтед» Кевина Паредеса.

Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт рассчитан до лета 2026 года.

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VfL Wolfsburg have completed the signing of Kevin Paredes from American club D.C. United.



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В сезоне-2021 18-летний футболист сыграл за «Ди Си Юнайтед» в МЛС 24 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи.