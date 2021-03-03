Полузащитник «Байера» Вирц заразился коронавирусом

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт клуба.

17-летний футболист пропустит игру 24-го тура бундеслиги с менхенгладбахской «Боруссией».

Это уже шестой случай коронавируса в «Байере» за сезон. Ранее переболели Эдмонд Тапсоба, Дэйли Синкгравен, Венделл, Керем Демирбай и Надим Амири.

В нынешнем сезоне Вирц забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач в 29 матчах за «Байер» во всех турнирах.