Полузащитник «Байера» Вирц заразился коронавирусом
16:51
Полузащитник «Байера» Флориан Вирц сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт клуба.
17-летний футболист пропустит игру 24-го тура бундеслиги с менхенгладбахской «Боруссией».
Это уже шестой случай коронавируса в «Байере» за сезон. Ранее переболели Эдмонд Тапсоба, Дэйли Синкгравен, Венделл, Керем Демирбай и Надим Амири.
В нынешнем сезоне Вирц забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач в 29 матчах за «Байер» во всех турнирах.
Florian #Wirtz ist positiv auf COVID-19 getestet und umgehend in h?usliche Quarant?ne geschickt worden. Die Infektion wurde beim gestrigen obligatorischen Corona-Test diagnostiziert.#Bayer04 | #Werkself https://t.co/mDY2ajxUlg— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) March 3, 2021
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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