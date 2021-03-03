Эн-Несири может заменить Холанна в дортмундской «Боруссии»

Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири может перейти в дортмундскую «Боруссию», сообщает Eurosport.

По информации источника, немецкий клуб может купить 23-летнего марокканца летом в случае, если команду покинет Эрлин Холанн.

В сезоне-2020/21 Эн-Несири провел 36 матчей за «Севилью», на его счету 17 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.