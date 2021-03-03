Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Эн-Несири может заменить Холанна в дортмундской «Боруссии»

08:27
Теги:

Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири может перейти в дортмундскую «Боруссию», сообщает Eurosport.

По информации источника, немецкий клуб может купить 23-летнего марокканца летом в случае, если команду покинет Эрлин Холанн.

В сезоне-2020/21 Эн-Несири провел 36 матчей за «Севилью», на его счету 17 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.eurosport.co.uk/football/transfers/2020-2021/donnarumma-tops-list-for-chelsea-as-dortmund-plan-for-life-after-erling-haaland-transfer-notebook_sto8155788/story.shtml

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир