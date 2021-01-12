Полузащитник «Баварии» Гнабри вернулся в общую группу

В понедельник, 11 января, полузащитник «Баварии» Серж Гнабри вернулся в общую группу команды, сообщается на официальном сайте мюнхинцев.

4 января в матче бундеслиги с «Майнцем» (5:2) 25-летний футболист получил травму голени и был заменен на 75-й минуте встречи.

Завтра, 13 января, состоится матч 2-го раунда Кубка Германии «Хольштайн» — «Бавария». Начало — в 22.45 по московскому времени.