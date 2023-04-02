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Сегодня, 07:27

Павар посвятил победу над «Боруссией» Нагельсманну

Виктория Кравченко
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Защитник «Баварии» Бенжамен Павар заявил, что посвятил победу в матче бундеслиги над «Боруссией» из Дортмунда (4:2) экс-тренеру мюнхенцев Юлиану Нагельсманну.

«Мы в команде сильно удивились увольнению Нагельсмана и его помощников. Хочу посвятить эту победу им. Это футбол и не игроки принимают подобные решения», — цитирует игрока Bayern & Germany.

24 марта «Бавария» уволила Нагельсманна и пригласила на его место Томаса Тухеля.

Это был первый матч Тухеля на посту главного тренера «Баварии». Команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 55 очков.

Бенжамен Павар
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
2
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Тухель оценил свой дебютный матч во главе «Баварии»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 26 16 7 3 76-29 55
2
 Боруссия Д 26 17 2 7 57-35 53
3
 Унион Б 26 15 6 5 41-28 51
4
 Фрайбург 26 13 8 5 39-35 47
5
 РБ Лейпциг 26 13 6 7 49-33 45
6
 Айнтрахт Ф 26 11 8 7 47-37 41
7
 Байер 26 12 4 10 48-40 40
8
 Майнц 26 11 7 8 43-36 40
9
 Вольфсбург 26 10 9 7 46-34 39
10
 Боруссия М 25 8 7 10 40-44 31
11
 Вердер 25 9 4 12 39-48 31
12
 Аугсбург 26 8 5 13 34-47 29
13
 Кельн 25 6 9 10 33-44 27
14
 Бохум 26 8 2 16 28-57 26
15
 Хоффенхайм 25 6 4 15 33-45 22
16
 Герта 26 5 7 14 31-49 22
17
 Шальке 26 4 9 13 21-48 21
18
 Штутгарт 26 4 8 14 29-45 20
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31.03 21:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 1 : 1
1.04 16:30
Фрайбург – Герта
 1 : 1
1.04 16:30
РБ Лейпциг – Майнц
 0 : 3
1.04 16:30
Шальке – Байер
 0 : 3
1.04 16:30
Унион Б – Штутгарт
 3 : 0
1.04 16:30
Вольфсбург – Аугсбург
 2 : 2
1.04 19:30
Бавария – Боруссия Д
 4 : 2
2.04 16:30
Кельн – Боруссия М
 - : -
2.04 18:30
Вердер – Хоффенхайм
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 15
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 10
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 21 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 24 1 5
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