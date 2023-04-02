Тухель оценил свой дебютный матч во главе «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель доволен победным матчем над дортмундской «Боруссией» (4:2) в бундеслиге.

«Сегодня от нас был хороший первый шаг. Игра была слишком дикой, мы хотели большего доминирования и контроля. Начало было очень нервным, а вся игра была неаккуратной, было слишком много потеря мяча. Нам есть куда расти», — приводит слова Тухеля Sky Sport.