Тухель оценил свой дебютный матч во главе «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель доволен победным матчем над дортмундской «Боруссией» (4:2) в бундеслиге.
«Сегодня от нас был хороший первый шаг. Игра была слишком дикой, мы хотели большего доминирования и контроля. Начало было очень нервным, а вся игра была неаккуратной, было слишком много потеря мяча. Нам есть куда расти», — приводит слова Тухеля Sky Sport.
Это был первый матч Тухеля на посту главного тренера «Баварии». Команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 55 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|26
|16
|7
|3
|76-29
|55
|
2
|Боруссия Д
|26
|17
|2
|7
|57-35
|53
|
3
|Унион Б
|26
|15
|6
|5
|41-28
|51
|
4
|Фрайбург
|26
|13
|8
|5
|39-35
|47
|
5
|РБ Лейпциг
|26
|13
|6
|7
|49-33
|45
|
6
|Айнтрахт Ф
|26
|11
|8
|7
|47-37
|41
|
7
|Байер
|26
|12
|4
|10
|48-40
|40
|
8
|Майнц
|26
|11
|7
|8
|43-36
|40
|
9
|Вольфсбург
|26
|10
|9
|7
|46-34
|39
|
10
|Боруссия М
|25
|8
|7
|10
|40-44
|31
|
11
|Вердер
|25
|9
|4
|12
|39-48
|31
|
12
|Аугсбург
|26
|8
|5
|13
|34-47
|29
|
13
|Кельн
|25
|6
|9
|10
|33-44
|27
|
14
|Бохум
|26
|8
|2
|16
|28-57
|26
|
15
|Хоффенхайм
|25
|6
|4
|15
|33-45
|22
|
16
|Герта
|26
|5
|7
|14
|31-49
|22
|
17
|Шальке
|26
|4
|9
|13
|21-48
|21
|
18
|Штутгарт
|26
|4
|8
|14
|29-45
|20
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|31.03
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|1 : 1
|1.04
|16:30
|
Фрайбург – Герта
|1 : 1
|1.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Майнц
|0 : 3
|1.04
|16:30
|
Шальке – Байер
|0 : 3
|1.04
|16:30
|
Унион Б – Штутгарт
|3 : 0
|1.04
|16:30
|
Вольфсбург – Аугсбург
|2 : 2
|1.04
|19:30
|
Бавария – Боруссия Д
|4 : 2
|2.04
|16:30
|
Кельн – Боруссия М
|- : -
|2.04
|18:30
|
Вердер – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|10
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|24
|1
|5
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