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Сегодня, 10:25

Терзич: «Думали, что уже пережили худшее, но матч со «Штутгартом» разочаровал сильнее»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался матче 28-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта» (3:3).

«Трудно подобрать слова для этого, слишком много злости и разочарования. После проигрыша «Вердеру» дома мы думали, что худшее уже позади, но этот матч превзошел все. Мы упустили огромный шанс. Есть причины, по которым нам не удавалось быть на вершине в течение последних десяти лет. Тем не менее есть еще многое, за что можно бороться. Важно наконец начать извлекать уроки из этих ненужных неудач. Никто не сделает этого за нас», — приводит слова тренера Sky Sports Germany.

«Штутгарт» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы бундеслиги, набрав 24 очка за 28 матчей. «Боруссия» находится на 2-м месте с 57 очками.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Штутгарт
Зоран Терзич
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 28 17 8 3 78-30 59
2
 Боруссия Д 28 18 3 7 62-39 57
3
 РБ Лейпциг 28 15 6 7 53-35 51
4
 Унион Б 27 15 6 6 42-30 51
5
 Фрайбург 27 13 8 6 39-36 47
6
 Байер 27 13 4 10 51-41 43
7
 Айнтрахт Ф 28 11 9 8 49-41 42
8
 Майнц 28 11 9 8 46-39 42
9
 Вольфсбург 27 10 9 8 46-36 39
10
 Боруссия М 28 9 9 10 43-45 36
11
 Кельн 28 7 11 10 37-46 32
12
 Вердер 27 9 5 13 42-52 32
13
 Хоффенхайм 28 8 5 15 38-47 29
14
 Аугсбург 28 8 5 15 37-53 29
15
 Бохум 27 8 2 17 30-60 26
16
 Штутгарт 28 5 9 14 35-50 24
17
 Шальке 28 5 9 14 26-52 24
18
 Герта 28 5 7 16 33-55 22
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34 тур
14.04 21:30
Шальке – Герта
 5 : 2
15.04 16:30
Бавария – Хоффенхайм
 1 : 1
15.04 16:30
Кельн – Майнц
 1 : 1
15.04 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 3 : 2
15.04 16:30
Штутгарт – Боруссия Д
 3 : 3
15.04 19:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 1 : 1
16.04 16:30
Вердер – Фрайбург
 - : -
16.04 18:30
Унион Б – Бохум
 - : -
16.04 20:30
Вольфсбург – Байер
 - : -
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Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 13
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 11
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 23 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 25 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
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