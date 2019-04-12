"Оба пожалели о своем поведении". Ковач - о драке между Левандовски и Команом

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач заявил, что нападающий Роберт Левандовски и хавбек Кингсли Коман не будут оштрафованы за драку на вчерашней тренировке мюнхенцев.

- Я разговаривал с ними после случившегося, - приводит слова Ковача Bild. - Они извинились и пожалели о своем поведении. Игроки не будут оштрафованы, поскольку проблема полностью решена. Футболисты часто ведут себя эмоционально во время тренировок.

Напомним, в четверг между Левандовски и Команом возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку. Игроков разнимали защитники Никлас Зюле и Джером Боатенг.

В текущем сезоне Левандовски провел 39 матчей за "Баварию", забил 35 голов и отдал 7 результативных передач. Коман принял участие в 22 встречах, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

"Бавария" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 64 очка после 28 туров.

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