«Нюрнберг» и «Санкт-Паули» победили в первом раунде Кубка Германии
21:38
В матче 1/32 финала Кубка Германии «Нюрнберг» победил «Ульм» (1:0). «Санкт-Паули» выиграл у «Магдебурга» (3:2).
Кубок Германии
1/32 финала
«Ульм» — «Нюрнберг» — 0:1 (0:0)
«Магдебург» — «Санкт-Паули» — 2:3 (1:2)
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