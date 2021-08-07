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«Нюрнберг» и «Санкт-Паули» победили в первом раунде Кубка Германии

21:38
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В матче 1/32 финала Кубка Германии «Нюрнберг» победил «Ульм» (1:0). «Санкт-Паули» выиграл у «Магдебурга» (3:2).

Кубок Германии

1/32 финала

«Ульм» — «Нюрнберг» — 0:1 (0:0)

«Магдебург» — «Санкт-Паули» — 2:3 (1:2)

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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