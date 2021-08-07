«Бабельсберг» по пенальти обыграл «Гройтер Фюрт» в Кубке Германии

В матче 1/32 финала Кубка Германии «Бабельсберг» прошел «Гройтер Фюрт».

Основное и дополнительное время завершились вничью — 2:2. В серии пенальти точнее были хозяева — 5:4.

Кубок Германии

1/32 финала

«Бабельсберг» — «Гройтер Фюрт» — 2:2 (1:1, 1:1, 0:0). Пенальти — 5:4

Голы: Хргота, 22 — с пенальти (0:1). Рауш, 37 (1:1). Хоффманн, 70 (2:1). Грин, 85 (2:2).

«Гройтер Фюрт»: Функ, Юнг, Хогма, Аста (Барри, 46), Бауэр, Грин, Зегуин, Тилльманн (Сарпей, 112), Зойферт (Файн, 74), Хргота, Левелинг (Абиама, 68).

Предупреждения: Зойферт, 39. Зегуин, 102.

Судья: Браун.

7 августа. Потсдам. Стадион «Karl-Liebknecht-Stadion».