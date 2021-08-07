«Бабельсберг» по пенальти обыграл «Гройтер Фюрт» в Кубке Германии
22:53
В матче 1/32 финала Кубка Германии «Бабельсберг» прошел «Гройтер Фюрт».
Основное и дополнительное время завершились вничью — 2:2. В серии пенальти точнее были хозяева — 5:4.
Кубок Германии
1/32 финала
«Бабельсберг» — «Гройтер Фюрт» — 2:2 (1:1, 1:1, 0:0). Пенальти — 5:4
Голы: Хргота, 22 — с пенальти (0:1). Рауш, 37 (1:1). Хоффманн, 70 (2:1). Грин, 85 (2:2).
«Гройтер Фюрт»: Функ, Юнг, Хогма, Аста (Барри, 46), Бауэр, Грин, Зегуин, Тилльманн (Сарпей, 112), Зойферт (Файн, 74), Хргота, Левелинг (Абиама, 68).
Предупреждения: Зойферт, 39. Зегуин, 102.
Судья: Браун.
7 августа. Потсдам. Стадион «Karl-Liebknecht-Stadion».
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