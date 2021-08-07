«Бохум» и «Хольштайн» пробились в 1/16 финала Кубка Германии
19:33
«Бохум» победил «Вупператалер» (2:1 д. в.) в матче 1/32 финала Кубка Германии.
Также в следующую стадию пробился «Хольштайн». В дополнительное время команда победила «Вайхе Фленсбург» (4:2).
Кубок Германии
1/32 финала
«Вупперталер» — «Бохум» — 1:2 д.в. (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Сарич, 22 (1:0). Цоллер, 53 (1:1). Теше, 111 (1:2).
«Бохум»: Риманн, Гамбоа, Данилу Соарес, Белла-Котчап (Лампропулос, 46), Лайч, Теше, Реджбецай (Пантович, 90), Лосийя, Цоллер, Хольтманн (Антви-Аджей, 46), Асано (Ганвула, 73).
Предупреждения: Теше, 44. Лайч, 71. Родригеш Пиреш, 73. Пантович, 118.
Удаление: Родригеш Пиреш (Вупперталер), 119.
Судья: Альт .
7 августа. Вупперталь. Стадион «Stadion am Zoo».
«Вайхе Фленсбург» — «Хольштайн» — 2:4 д.в. (0:0, 0:0, 2:4)
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