«Ньюкасл» и дортмундская «Боруссия» интересуются полузащитником Нмеча

Полузащитник «Вольфсбурга» Феликс Нмеча может летом сменить клуба.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, 22-летним игроком интересуются «Ньюкасл» и дортмундская «Боруссия».

Полузащитник выступает за «Вольфсбург» с 2021 года, контракт до лета 2025 года. В сезоне-2022/23 Нмеча сыграл 32 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.