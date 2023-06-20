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Сегодня, 20:35

Ондуа заявил, что обожает Россию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа прокомментировал свое будущее.

«Ганновер», «Ганновер»... Не хочу сейчас об этом говорить, пока у меня есть контракт. Позже все расскажу. Скорее всего, я уйду из этого клуба. Вскоре все узнаете, у меня есть предложения. Скоро расскажу, какая ситуация была у меня в Германии. Хочу ли я играть в России? Это мой дом, а дома всегда хорошо играть, я люблю, обожаю эту страну», — приводит слова Ондуа «РБ Спорт».

27-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и имеет российское гражданство.

Контракт с «Ганновером» у Ондуа истекает 30 июня, и он может перейти в новый клуб бесплатно как свободный агент. Ранее 27-летний камерунец играл за датский «Вайле», махачкалинский «Анжи» и швейцарский «Серветт». Также в его активе один матч за ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gae-l-ondua-ya-ujdu-iz-gannovera-rossiya-moj-dom-obozhayu-i-lyublyu-e-tu-stranu/
Гаэль Ондуа
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ФК Ганновер
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Ондуа — об отпуске в России: «Это мой дом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 21 8 5 92-38 71
2
 Боруссия Д 34 22 5 7 83-44 71
3
 РБ Лейпциг 34 20 6 8 64-41 66
4
 Унион Б 34 18 8 8 51-38 62
5
 Фрайбург 34 17 8 9 51-44 59
6
 Байер 34 14 8 12 57-49 50
7
 Айнтрахт Ф 34 13 11 10 58-52 50
8
 Вольфсбург 34 13 10 11 57-48 49
9
 Майнц 34 12 10 12 54-55 46
10
 Боруссия М 34 11 10 13 52-55 43
11
 Кельн 34 10 12 12 49-54 42
12
 Хоффенхайм 34 10 6 18 48-57 36
13
 Вердер 34 10 6 18 51-64 36
14
 Бохум 34 10 5 19 40-72 35
15
 Аугсбург 34 9 7 18 42-63 34
16
 Штутгарт 34 7 12 15 45-57 33
17
 Шальке 34 7 10 17 35-71 31
18
 Герта 34 7 8 19 42-69 29
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27.05 16:30
Боруссия М – Аугсбург
 2 : 0
27.05 16:30
Бохум – Байер
 3 : 0
27.05 16:30
Боруссия Д – Майнц
 2 : 2
27.05 16:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 2 : 1
27.05 16:30
Кельн – Бавария
 1 : 2
27.05 16:30
РБ Лейпциг – Шальке
 4 : 2
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Штутгарт – Хоффенхайм
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Рандаль Коло Муани

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Айнтрахт Ф

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П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 11
Флориан Кайнц

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Кельн

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И К Ж
Амин Адли

Амин Адли

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 26 2 2
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Ко Итакура

Боруссия М

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Байер

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