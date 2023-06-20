Ондуа заявил, что обожает Россию

Полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа прокомментировал свое будущее.

«Ганновер», «Ганновер»... Не хочу сейчас об этом говорить, пока у меня есть контракт. Позже все расскажу. Скорее всего, я уйду из этого клуба. Вскоре все узнаете, у меня есть предложения. Скоро расскажу, какая ситуация была у меня в Германии. Хочу ли я играть в России? Это мой дом, а дома всегда хорошо играть, я люблю, обожаю эту страну», — приводит слова Ондуа «РБ Спорт».

27-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и имеет российское гражданство.

Контракт с «Ганновером» у Ондуа истекает 30 июня, и он может перейти в новый клуб бесплатно как свободный агент. Ранее 27-летний камерунец играл за датский «Вайле», махачкалинский «Анжи» и швейцарский «Серветт». Также в его активе один матч за ЦСКА.