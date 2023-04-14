Нойер приступил к тренировкам с мячом

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер приступил к тренировкам с мячом, сообщает Bild.

По информации издания, немецкий голкипер прогрессирует внушительными темпами и поступательно идет на поправку. К новому сезону он подойдет в полной готовности.

36-летний немецкий голкипер сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте 10 декабря и выбыл до конца сезона 2022/23.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 58 очков за 27 туров.