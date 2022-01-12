«Бавария» не начала переговоры с Левандовским из-за Холанна
09:50
«Баварии» следит за ситуацией с форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлином Холанном, сообщает Sport Bild.
По данным источника, клуб связался с агентом норвежца Мино Райолой и обсудил возможный трансфер. Однако, если «Бавария» заключит долгосрочный контракт с Робертом Левандовски, переход Холанна станет проблематичным.
Отметим, ряд топ-клубов Европы также связывались с Райолой для обсуждения ситуации с Холанном.
В нынешнем сезоне игрок забил 19 мячей и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.
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