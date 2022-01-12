«Бавария» не начала переговоры с Левандовским из-за Холанна

«Баварии» следит за ситуацией с форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлином Холанном, сообщает Sport Bild.

По данным источника, клуб связался с агентом норвежца Мино Райолой и обсудил возможный трансфер. Однако, если «Бавария» заключит долгосрочный контракт с Робертом Левандовски, переход Холанна станет проблематичным.

Отметим, ряд топ-клубов Европы также связывались с Райолой для обсуждения ситуации с Холанном.