Новички из России и Украины не смогут играть за немецкие команды

Футболисты из российских и украинских клубов могут переходить сейчас в немецкие клубы, как и разрешила ФИФА, но они не получат право выходить на поле в официальных матчах, сообщает Kicker.

Германский футбольный союз намерен таким образом сохранить целостность соревнований.

Это решение принял исполком федерации после консультаций со всеми соответствующими департаментами и комиссиями. Игрокам разрешат только тренироваться и участвовать в товарищеских играх.