Новички из России и Украины не смогут играть за немецкие команды
Футболисты из российских и украинских клубов могут переходить сейчас в немецкие клубы, как и разрешила ФИФА, но они не получат право выходить на поле в официальных матчах, сообщает Kicker.
Германский футбольный союз намерен таким образом сохранить целостность соревнований.
Это решение принял исполком федерации после консультаций со всеми соответствующими департаментами и комиссиями. Игрокам разрешат только тренироваться и участвовать в товарищеских играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|26
|19
|3
|4
|77-28
|60
|
2
|Боруссия Д
|26
|18
|2
|6
|66-37
|56
|
3
|РБ Лейпциг
|26
|13
|5
|8
|57-30
|44
|
4
|Байер
|26
|13
|6
|7
|64-41
|45
|
5
|Фрайбург
|26
|12
|8
|6
|43-29
|44
|
6
|Хоффенхайм
|26
|13
|5
|8
|49-37
|44
|
7
|Майнц
|25
|10
|4
|11
|35-30
|34
|
8
|Айнтрахт Ф
|26
|10
|7
|9
|39-38
|37
|
9
|Унион Б
|26
|10
|8
|8
|33-34
|38
|
10
|Кельн
|26
|10
|9
|7
|37-39
|39
|
11
|Бохум
|26
|9
|5
|12
|28-37
|32
|
12
|Вольфсбург
|26
|9
|4
|13
|29-40
|31
|
13
|Арминия
|26
|5
|10
|11
|22-34
|25
|
14
|Аугсбург
|25
|6
|8
|11
|27-41
|26
|
15
|Боруссия М
|26
|8
|6
|12
|36-51
|30
|
16
|Штутгарт
|26
|5
|8
|13
|32-48
|23
|
17
|Герта
|26
|6
|5
|15
|26-60
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|26
|3
|5
|18
|24-70
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.03
|17:30
|
Унион Б – Штутгарт
|1 : 1
|12.03
|17:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|3 : 2
|12.03
|17:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|1 : 1
|12.03
|20:30
|
Боруссия М – Герта
|2 : 0
|13.03
|17:30
|
Байер – Кельн
|0 : 1
|13.03
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|2 : 1
|13.03
|19:30
|
Боруссия Д – Арминия
|1 : 0
|13.03
|21:30
|
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
|1 : 6
|6.04
|19:30
|
Аугсбург – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|29
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|22
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|20
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|22
|1
|5
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