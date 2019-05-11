Нико Ковач: "Бавария" нивелировала сильные стороны "Лейпцига", но сожалению, не смогла вознаградить себя"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после матча 33-го тура чемпионата Германии с "Лейпцигом" (0:0) отметил, что хотел бы сделать комплимент своей команде. Он также выразил уверенность, что команда получит титул в следующем туре.

Мюнхенцы не смогли стать чемпионами в этом туре, к тому же, позволили дортмундской "Боруссии" сократить отставание до двух очков. "Шмели" обыграли "Фортуну" (3:2) и набрали 73 очка после 33-х туров.

"Боруссия" продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. В активе лидирующей "Баварии" 75 очков. Таким образом, чемпион Германии определится в последнем, 34-м туре.

– Я хотел бы сделать комплимент своей команде, – приводит пресс-служба клуба слова Ковача. – Начиная с 20-й минуты мы играли очень хорошо. Мы доминировали в игре, все контролировали и не позволяли сопернику создавать моменты у наших ворот. Мы нивелировали сильные стороны "Лейпцига" и в то же время сами создавали моменты. К сожалению, мы не смогли вознаградить себя.

Но на следующей неделе мы сделаем это. Мы играем дома, и мы сделаем это. Это будет финал, которого у мюнхенцев не было уже много лет. Поэтому я уверен, что наши болельщики организуют великолепную атмосферу. Для нас это значит показать страсть и волю к победе.

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