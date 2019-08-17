Никлас Штарк: «Если бы матч продлился на 20 минут дольше, то у «Герты» могли возникнуть проблемы»

Защитник «Герты» Никлас Штарк после ничьей с «Баварией» в 1-м туре чемпионата Германии (2:2) отметил, что если бы игра продлилась на 20 минут дольше, то у его команды возникли бы проблемы.

— Во втором тайме они прижали нас у наших ворот, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Штарка. — Если бы матч продлился на 20 минут дольше, то у нас могли возникнуть проблемы. Мы хорошо действовали как одна команда, поддерживали друг друга.