Немецкий футбольный союз хочет натурализовать украинского нападающего

Немецкий футбольный союз планирует натурализовать нападающего «Нюрнберга» Эрика Шуранова, сообщает Bild.

18-летний украинец уже давно находится в сфере интересов немецкой стороны. Более тщательно его кандидатурой занялись после просьбы тренера сборной Германии (U-19) Кристиан Вернса.

В текущем сезоне Шуранов провел один матч за вторую команду «Нюрнберга», отметившись одним голов.

Также форвард получал приглашение в молодежную сборную Украины, но провел в запасе всю игру с Данией.