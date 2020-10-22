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Немецкий футбольный союз хочет натурализовать украинского нападающего

22 октября 2020, 23:23
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Немецкий футбольный союз планирует натурализовать нападающего «Нюрнберга» Эрика Шуранова, сообщает Bild.

18-летний украинец уже давно находится в сфере интересов немецкой стороны. Более тщательно его кандидатурой занялись после просьбы тренера сборной Германии (U-19) Кристиан Вернса.

В текущем сезоне Шуранов провел один матч за вторую команду «Нюрнберга», отметившись одним голов.

Также форвард получал приглашение в молодежную сборную Украины, но провел в запасе всю игру с Данией.

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