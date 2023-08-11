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Сегодня, 21:45

«Бавария» — «Лейпциг»: время начала и где смотреть Суперкубок Германии

«Бавария» и «Лейпциг» сыграют в матче за Суперкубок Германии 12 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты «Баварии».
Фото Reuters

В субботу, 12 августа, «Бавария» и «Лейпциг» сыграют в матче за Суперкубок Германии. Встреча пройдет на домашней арене мюнхенцев — на стадионе «Альянц Арена». Начало — в 21:45 по московскому времени.

«Бавария» является действующим обладателем Суперкубка Германии и рекордсменом по количеству побед — мюнхенский клуб 10 раз завоевывал этот трофей.

Следить за матчем в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ», который проведет видеотрансляцию встречи.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча за Суперкубок Германии «Бавария» — «Лейпциг».

Германия. Суперкубок.
12 авг, 21:45. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
РБ Лейпциг

«Бавария» получила право на участие в матче за Суперкубок Германии как действующий чемпион страны. В минувшем сезоне мюнхенцы в 11-й раз подряд сумели защитить титул сильнейшего клуба страны. «Лейпциг» примет участие в игре в качестве обладателя Кубка Германии.

Последняя очная встреча команд состоялась в мае 2023 года в рамках 33-го тура чемпионата страны. Тогда победу со счетом 3:1 одержал «Лейпциг».

Германия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024

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ФК Лейпциг
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3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
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