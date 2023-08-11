«Бавария» — «Лейпциг»: время начала и где смотреть Суперкубок Германии
В субботу, 12 августа, «Бавария» и «Лейпциг» сыграют в матче за Суперкубок Германии. Встреча пройдет на домашней арене мюнхенцев — на стадионе «Альянц Арена». Начало — в 21:45 по московскому времени.
«Бавария» является действующим обладателем Суперкубка Германии и рекордсменом по количеству побед — мюнхенский клуб 10 раз завоевывал этот трофей.
Следить за матчем в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ», который проведет видеотрансляцию встречи.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча за Суперкубок Германии «Бавария» — «Лейпциг».
«Бавария» получила право на участие в матче за Суперкубок Германии как действующий чемпион страны. В минувшем сезоне мюнхенцы в 11-й раз подряд сумели защитить титул сильнейшего клуба страны. «Лейпциг» примет участие в игре в качестве обладателя Кубка Германии.
Последняя очная встреча команд состоялась в мае 2023 года в рамках 33-го тура чемпионата страны. Тогда победу со счетом 3:1 одержал «Лейпциг».
Германия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -