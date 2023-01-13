Нападающий дортмундской «Боруссии» оформил хет-трик и забил первые голы после химиотерапии и двух операций

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер оформил хет-трик в товарищеском матче против «Базеля» (6:0).

Он вышел на замену в середине второго тайма. Аллер сделал хет-трик за 7 минут, забив 81-й, 86-й и 88-й минутах.

В июле 2022 года у форварда «Боруссии» Дортмунд диагностировали злокачественную опухоль яичка. 28-летний нападающий из Кот-д'Ивуара прошел курс химиотерапии и перенес две операции.