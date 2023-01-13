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Сегодня, 21:04

Нападающий дортмундской «Боруссии» оформил хет-трик и забил первые голы после химиотерапии и двух операций

Иван Шитик
Корреспондент
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Себастьян Аллер.
Фото ФК «Боруссия»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер оформил хет-трик в товарищеском матче против «Базеля» (6:0).

Он вышел на замену в середине второго тайма. Аллер сделал хет-трик за 7 минут, забив 81-й, 86-й и 88-й минутах.

В июле 2022 года у форварда «Боруссии» Дортмунд диагностировали злокачественную опухоль яичка. 28-летний нападающий из Кот-д'Ивуара прошел курс химиотерапии и перенес две операции.

ФК Базель
ФК Боруссия (Дортмунд)
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
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Боруссия М – Байер
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Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

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 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

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Вердер

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