«Аугсбург» подписал нападающего молодежной сборной Хорватии

«Аугсбург» договорился с «Осиеком» о приобретении 20-летнего нападающего Диона Бельо, сообщает сайт немецкого клуба.

Игрок молодежной сборной Хорватии заключил с немецким клубом контракт до 2027 года. Сумма трансфера составит около 5 миллионов евро.

В этом сезоне Бельо забил девять голов в 19 матчах за «Осиек» в первом дивизионе Хорватии.

«Аугсбург» начнет вторую часть сезона бундеслиги 22 января в Дортмунде матчем против «Боруссии».