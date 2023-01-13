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Сегодня, 20:47

«Аугсбург» подписал нападающего молодежной сборной Хорватии

Иван Шитик
Корреспондент
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Дион Бельо.
Фото ФК «Аугсбург»

«Аугсбург» договорился с «Осиеком» о приобретении 20-летнего нападающего Диона Бельо, сообщает сайт немецкого клуба.

Игрок молодежной сборной Хорватии заключил с немецким клубом контракт до 2027 года. Сумма трансфера составит около 5 миллионов евро.

В этом сезоне Бельо забил девять голов в 19 матчах за «Осиек» в первом дивизионе Хорватии.

«Аугсбург» начнет вторую часть сезона бундеслиги 22 января в Дортмунде матчем против «Боруссии».

ФК Аугсбург
ФК Осиек
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 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
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 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
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21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
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Кельн – Вердер
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

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Боруссия М

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П
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Алассан Плеа

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