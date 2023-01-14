Маркус Тюрам может перейти в «Челси» всего за 10 миллионов евро

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может перейти в «Челси» всего за 10 миллионов евро, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, контракт французского игрока истекает в конце сезона-2022/23, и поскольку «синие» нуждается в усилении атаки, а немецкий клуб хочет заработать, то сделка по сниженной цене за Тюрама может быть заключена.

Ранее сообщалось, что 25-летний форвард хочет уйти из «Боруссии» летом в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Тюрам провел 17 матчей за команду из Менхенгладбаха во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.

Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.