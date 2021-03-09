Нагельсманн заявил, что не возглавит сборную Германии после Евро-2020

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсменн заявил, что не планирует возглавлять сборную Германии после ухода Йоахима Лева.

«Лев создал конкурентоспособную команду. Он принимал правильные решения в нужный момент. Его критиковали, но его карьера все равно получилась отличной. Надеюсь, у сборной будет хороший финал. Не терпится узнать, где Лев будет работать в будущем.



Не считаю себя кандидатом в главные тренеры сборной Германии. Меня не очень волнует, кто возглавит команду», — цитирует Нагельсманна Daily Mail.

Ранее, сегодня, 9 марта, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп также исключил возможность перехода в сборную Германии.

9 марта Йоахим Лев заявил, что покинет пост главного тренера сборной Германии после чемпионата Европы, который пройдет летом 2021 года. По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, Юрген Клопп и Ханс Флик являются главными кандидатами на замену Леву.