«Бавария» не будет препятствовать уходу Флика в сборную Германии

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик считается основным претендентом на пост главного тренера сборной Германии, утверждает Bild. Сегодня, 9 марта, стало известно, что Йоахим Лев намерен покинуть национальную команду после чемпионата Европы. Основными кандидатами на его замену называются Флик и Юрген Клопп. Однако последний не намерен покидать «Ливерпуль» в ближайшее время.

Отмечается, что «Бавария» не будет препятствовать уходу Флика из уважения к его успехам во главе клуба.

Флик возглавил «Баварию» в ноябре 2019 года, выиграл с ней чемпионат, Кубок, Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.