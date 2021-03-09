Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Защитник «Баварии» Павар излечился от коронавируса

19:07
Теги:

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар излечился от коронавируса и приступил к тренировкам с командой, информирует Twitter Bayern & Germany.

Сегодня, 9 марта, футболист участвовал в групповом занятии. Павар может попасть в заявку «Баварии» на игру с «Вердером», которая состоится 13 марта.

О болезни игрока стало известно 18 февраля. В этом сезоне 24-летний француз принял участие в 15 матчах бундеслиги, не отметившись результативными действиями.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир