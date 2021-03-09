Защитник «Баварии» Павар излечился от коронавируса
19:07
Защитник «Баварии» Бенжамен Павар излечился от коронавируса и приступил к тренировкам с командой, информирует Twitter Bayern & Germany.
Сегодня, 9 марта, футболист участвовал в групповом занятии. Павар может попасть в заявку «Баварии» на игру с «Вердером», которая состоится 13 марта.
О болезни игрока стало известно 18 февраля. В этом сезоне 24-летний француз принял участие в 15 матчах бундеслиги, не отметившись результативными действиями.
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