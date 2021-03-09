Йоахим Лев объявил об уходе из сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил об уходе со своего поста после чемпионата Европы.

«Я делаю этот шаг осознанно, с гордостью, но в то же время с мотивацией в преддверии чемпионата Европы. Я горд, потому что возглавлять сборную страны — честь для меня, я работал с лучшими футболистами страны на протяжении почти 17 лет и помогал им развиваться. Я добивался успехов и терпел обидные поражения, но главный из всех моментов — победа на чемпионате мира в Бразилии. Я благодарен Немецкому футбольному союзу, который всегда создавал идеальные условия для работы команды», — приводит официальный сайт Немецкого футбольного союза слова Лева.

С 2004 по 2006 год Лев работал помощником главного тренера сборной Германии Юргена Клинсманна. С августа 2006 года Лев стал главным тренером национальной команды. Вместе с Германией он становился чемпионом мира (2014) и бронзовым призером национального первенства (2010), а также дважды становился бронзовым призером чемпионатов Европы (2012, 2016).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.