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Клопп заявил, что не собирается возглавлять сборную Германии после Лева

17:37
Юрген Клопп. Фото Goal
Юрген Клопп. Фото Goal
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп исключил возможность перехода в сборную Германии.

«Если вы хотите спросить, доступен ли я для работы, то мой ответ — нет. Лев проделал невероятную работу за эти годы. Он — один из самых успешных тренеров. И я понимаю, что он хочет провести последний Евро. Потом кто-то другой будет делать его работу. В Германии много хороших тренеров. Я не буду доступен для этой работы ни этим летом, ни следующим. У меня есть контракт с «Ливерпулем» на три года», — цитирует Goal Клоппа.

9 марта Йоахим Лев заявил, что покинет пост главного тренера сборной Германии после чемпионата Европы, который пройдет летом 2021 года. По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, Юрген Клопп и Ханс Флик являются главными кандидатами на замену Леву.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/klopp-shuts-down-questions-on-taking-germany-job-as/od275fwy7wx41jjpb3byubzz0

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