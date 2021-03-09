Клопп заявил, что не собирается возглавлять сборную Германии после Лева

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп исключил возможность перехода в сборную Германии.

«Если вы хотите спросить, доступен ли я для работы, то мой ответ — нет. Лев проделал невероятную работу за эти годы. Он — один из самых успешных тренеров. И я понимаю, что он хочет провести последний Евро. Потом кто-то другой будет делать его работу. В Германии много хороших тренеров. Я не буду доступен для этой работы ни этим летом, ни следующим. У меня есть контракт с «Ливерпулем» на три года», — цитирует Goal Клоппа.

9 марта Йоахим Лев заявил, что покинет пост главного тренера сборной Германии после чемпионата Европы, который пройдет летом 2021 года. По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, Юрген Клопп и Ханс Флик являются главными кандидатами на замену Леву.