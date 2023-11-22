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Нагельсманн: «Я не жалею, что взялся за работу в сборной Германии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал последние результаты национальной команды.

Сборная Германии уступила в двух последних товарищеских матчах Турции (2:3) и Австрии (0:2).

«Я не жалею, что взялся за работу в сборной Германии, мне это нравится. Мы должны найти выход из этой ситуации, используя все, что у нас есть. Мне грустно, но я не расстроен. Поражения ранили. Теперь нам нужно меньше говорить и больше делать на поле», — приводит слова Нагельсманна журналист Фабрицио Романо.

36-летний специалист возглавил сборную Германии в сентябре этого года. Ранее он тренировал «Баварию», «Лейпциг» и «Хоффенхайм».

Футбол
Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
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Защитник «Боруссии» М и сборной Австрии Лайнер успешно вылечился от рака
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 11 10 1 0 34-10 31
2
 Бавария 11 9 2 0 42-9 29
3
 Штутгарт 11 8 0 3 29-14 24
4
 РБ Лейпциг 11 7 2 2 28-10 23
5
 Боруссия Д 11 6 3 2 21-17 21
6
 Хоффенхайм 11 6 1 4 23-20 19
7
 Айнтрахт Ф 11 4 6 1 17-11 18
8
 Фрайбург 11 4 2 5 14-22 14
9
 Боруссия М 11 3 4 4 23-23 13
10
 Аугсбург 11 3 4 4 20-23 13
11
 Вольфсбург 11 4 1 6 15-20 13
12
 Вердер 11 3 2 6 18-22 11
13
 Хайденхайм 11 3 1 7 17-26 10
14
 Бохум 11 1 6 4 11-25 9
15
 Дармштадт 11 2 2 7 14-32 8
16
 Майнц 11 1 4 6 11-24 7
17
 Кельн 11 1 3 7 9-23 6
18
 Унион Б 11 2 0 9 11-26 6
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24.11 22:30
Кельн – Бавария
 - : -
25.11 17:30
Боруссия Д – Боруссия М
 - : -
25.11 17:30
Фрайбург – Дармштадт
 - : -
25.11 17:30
Унион Б – Аугсбург
 - : -
25.11 17:30
Вердер – Байер
 - : -
25.11 17:30
Вольфсбург – РБ Лейпциг
 - : -
25.11 20:30
Айнтрахт Ф – Штутгарт
 - : -
26.11 17:30
Хайденхайм – Бохум
 - : -
26.11 19:30
Хоффенхайм – Майнц
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

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Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 15
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 9
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 7
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 6
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 8 2 2
Фабиан Холланд

Фабиан Холланд

Дармштадт

 9 1 3
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Куадио Коне

Боруссия М

 4 1 1
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