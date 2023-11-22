Сане — об удалении в матче с Австрией: «Я должен контролировать себя, я подвел команду»

Полузащитник сборной Германии Лерой Сане высказался о своем удалении в товарищеском матче с Австрией (0:2).

27-летний вингер получил красную карточку на 49-й минуте за толчок Филиппа Мвене.

«Виноват я и никто другой. Я должен контролировать себя, я подвел команду. Я хочу уточнить, что ничего личного против Филиппа не было. Я был мотивирован и хотел, чтобы все шло в правильном направлении», — приводит слова Сане журналист Альфредо Педулла.

В активе Сане 13 забитых мячей в 59 матчах за сборную Германии.