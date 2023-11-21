Защитник «Боруссии» М и сборной Австрии Лайнер успешно вылечился от рака
Защитник «Боруссии» Менхенгладбах и сборной Австрии Штефан Лайнер успешно вылечился от рака, сообщает пресс-служба клуба.
В июне 2023 года защитник поставили диагноз лимфома. Онкологическое заболевание было обнаружено на ранней стадии, поэтому лечение 31-летнего игрока прошло при помощи лекарств.
Лайнер провел за «Боруссию» 125 матчей, забил 4 гола и отдал 13 результативных передач. В составе сборной Австрии на его счету 38 матчей и 2 гола.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|11
|10
|1
|0
|34-10
|31
|
2
|Бавария
|11
|9
|2
|0
|42-9
|29
|
3
|Штутгарт
|11
|8
|0
|3
|29-14
|24
|
4
|РБ Лейпциг
|11
|7
|2
|2
|28-10
|23
|
5
|Боруссия Д
|11
|6
|3
|2
|21-17
|21
|
6
|Хоффенхайм
|11
|6
|1
|4
|23-20
|19
|
7
|Айнтрахт Ф
|11
|4
|6
|1
|17-11
|18
|
8
|Фрайбург
|11
|4
|2
|5
|14-22
|14
|
9
|Боруссия М
|11
|3
|4
|4
|23-23
|13
|
10
|Аугсбург
|11
|3
|4
|4
|20-23
|13
|
11
|Вольфсбург
|11
|4
|1
|6
|15-20
|13
|
12
|Вердер
|11
|3
|2
|6
|18-22
|11
|
13
|Хайденхайм
|11
|3
|1
|7
|17-26
|10
|
14
|Бохум
|11
|1
|6
|4
|11-25
|9
|
15
|Дармштадт
|11
|2
|2
|7
|14-32
|8
|
16
|Майнц
|11
|1
|4
|6
|11-24
|7
|
17
|Кельн
|11
|1
|3
|7
|9-23
|6
|
18
|Унион Б
|11
|2
|0
|9
|11-26
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.11
|22:30
|
Кельн – Бавария
|- : -
|25.11
|17:30
|
Боруссия Д – Боруссия М
|- : -
|25.11
|17:30
|
Фрайбург – Дармштадт
|- : -
|25.11
|17:30
|
Унион Б – Аугсбург
|- : -
|25.11
|17:30
|
Вердер – Байер
|- : -
|25.11
|17:30
|
Вольфсбург – РБ Лейпциг
|- : -
|25.11
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Штутгарт
|- : -
|26.11
|17:30
|
Хайденхайм – Бохум
|- : -
|26.11
|19:30
|
Хоффенхайм – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|17
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|15
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|9
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|7
|
|
Лерой Сане
Бавария
|6
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|9
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|4
|1
|1
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