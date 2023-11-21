Защитник «Боруссии» М и сборной Австрии Лайнер успешно вылечился от рака

Защитник «Боруссии» Менхенгладбах и сборной Австрии Штефан Лайнер успешно вылечился от рака, сообщает пресс-служба клуба.

В июне 2023 года защитник поставили диагноз лимфома. Онкологическое заболевание было обнаружено на ранней стадии, поэтому лечение 31-летнего игрока прошло при помощи лекарств.

Лайнер провел за «Боруссию» 125 матчей, забил 4 гола и отдал 13 результативных передач. В составе сборной Австрии на его счету 38 матчей и 2 гола.