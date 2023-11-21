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Сегодня, 16:02

Защитник «Боруссии» М и сборной Австрии Лайнер успешно вылечился от рака

Руслан Минаев
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Штефан Лайнер.
Фото Global Look Press

Защитник «Боруссии» Менхенгладбах и сборной Австрии Штефан Лайнер успешно вылечился от рака, сообщает пресс-служба клуба.

В июне 2023 года защитник поставили диагноз лимфома. Онкологическое заболевание было обнаружено на ранней стадии, поэтому лечение 31-летнего игрока прошло при помощи лекарств.

Лайнер провел за «Боруссию» 125 матчей, забил 4 гола и отдал 13 результативных передач. В составе сборной Австрии на его счету 38 матчей и 2 гола.

Штефан Лайнер
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 11 10 1 0 34-10 31
2
 Бавария 11 9 2 0 42-9 29
3
 Штутгарт 11 8 0 3 29-14 24
4
 РБ Лейпциг 11 7 2 2 28-10 23
5
 Боруссия Д 11 6 3 2 21-17 21
6
 Хоффенхайм 11 6 1 4 23-20 19
7
 Айнтрахт Ф 11 4 6 1 17-11 18
8
 Фрайбург 11 4 2 5 14-22 14
9
 Боруссия М 11 3 4 4 23-23 13
10
 Аугсбург 11 3 4 4 20-23 13
11
 Вольфсбург 11 4 1 6 15-20 13
12
 Вердер 11 3 2 6 18-22 11
13
 Хайденхайм 11 3 1 7 17-26 10
14
 Бохум 11 1 6 4 11-25 9
15
 Дармштадт 11 2 2 7 14-32 8
16
 Майнц 11 1 4 6 11-24 7
17
 Кельн 11 1 3 7 9-23 6
18
 Унион Б 11 2 0 9 11-26 6
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Кельн – Бавария
 - : -
25.11 17:30
Боруссия Д – Боруссия М
 - : -
25.11 17:30
Фрайбург – Дармштадт
 - : -
25.11 17:30
Унион Б – Аугсбург
 - : -
25.11 17:30
Вердер – Байер
 - : -
25.11 17:30
Вольфсбург – РБ Лейпциг
 - : -
25.11 20:30
Айнтрахт Ф – Штутгарт
 - : -
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Хайденхайм – Бохум
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РБ Лейпциг

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Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

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Виктор Бонифас

Байер

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Матей Маглица

Матей Маглица

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