Нагельсманн прокомментировал слухи о возможном уходе Левандовски из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал слухи о том, что нападающий Роберт Левандовски может летом покинуть команду.

«У меня не складывалось впечатления, что он хочет уйти. Он всегда давал понять, что готов остаться. Конечно, я тоже этого хочу. Надеюсь, в ближайшее время все разрешится», — цитирует Нагельсманна в Twitter журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 33-летний поляк забил 47 мячей и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за «Барселону». Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Левандовски согласовал контракт с «Барселоной» на три года.