«Бавария» претендует на защитника «Торино» Бремера

«Бавария» включилась в борьбу за защитника «Торино» Глейсона Бремера, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Мюнхенский клуб видит в Бремере замену Никласу Зюле, который летом уйдет в дортмундскую «Боруссию». Туринский клуб хочет получить за 25-летнего защитника не менее 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Бремер провел 29 матчей в чемпионате Италии, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Бразилец перешел в «Торино» в 2018 году из «Атлетико Минейро» почти за 6 миллионов евро. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.