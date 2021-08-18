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Нагельсманн похвалил Зюле и Упамекано после победы над «Боруссией»

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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после матча за Суперкубок Германии против дортмундской «Боруссии» (3:1) отметил игру защитников Никласа Зюле и Дайота Упамекано.

«Мы очень хорошо защищались, мы были агрессивны, — цитирует специалиста в своем Twitter немецкий журналист Мануэль Бонке. — Мы забирали мяч у соперника далеко на его половине. Ники и Упа (Зюле и Упамекано — Прим. «СЭ») были очень стабильны в обороне. Это был шаг вперед для них обоих».

Дубль в составе победителей сделал Роберт Левандовски. Также отличился Томас Мюллер. У «Боруссии» забил Марко Ройс.

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Евгений Петров все материалы автора

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