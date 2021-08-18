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Левандовски — о завоевании Суперкубка Германии: «С нетерпением ждали этого трофея и теперь наслаждаемся им»

07:16
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о победе над «Боруссией» (3:1) в матче за Суперкубок Германии.

Перед встречей «Бавария» почтила память легендарного форварда команды Герда Мюллера, который скончался 15 августа. Ему было 75 лет.

«Это еще один трофей, он много значит для нас. Было действительно здорово играть при болельщиках, также было интересно наблюдать за атакующей игрой. Игра со зрителями очень важна для эмоций в футболе, ведь мы играем для фанатов. То, что мы сделали сегодня, было великолепно. С нетерпением ждали этого трофея и теперь наслаждаемся им.

Герд Мюллер был особенным игроком и человеком. Мы знаем, что он значит для истории футбола. Я всегда помню о том, что сделал Герд для футбола», — приводит слова Левандовски пресс-служба клуба.

«Бавария» выиграла Суперкубок в девятый раз. Она лидирует по этому показателю.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/en/news/2021/08/3-goal-involvements--super-lewandowski-shows-his-class-against-dortmund

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Екатерина Савостина все материалы автора

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