Нагельсманн не будет руководить «Баварией» в матче Кубка Германии с менхенгладбахской «Боруссией»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн не сможет руководить командой в матче 2-го квалификационного раунда Кубка Германии против менхенгладбахской «Боруссии».

«К сожалению, меня не будет в Менхенгладбахе. Со мной все в порядке. Я по-прежнему нахожусь на домашнем карантине. Вчера у меня был тест, который показал, что я не могу присутствовать на матче», — приводит слова Нагельсманна официальная страница мюнхенского клуба в Twitter.

Встреча «Баварии» с «Боруссией» состоится 27 октября. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

20 октября Нагельсманн не смог присутствовать на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (4:0) из-за плохого самочувствия. Позже главный тренер «Бенфики» сдал положительный тест на коронавирус.