«Лейпциг», «Хоффенхайм» и «Герта» вышли в 1/8 финала Кубка Германии
Состоялись матчи 1/16 финала Кубка Германии.
«Лейпциг» на выезде обыграл «Бабельсберг» (1:0). «Хоффенхайм» разгромил «Хольштайн» (5:1). «Мюнхен 1860» обыграл «Шальке» (1:0). «Герта» победила «Пройссен» (3:1).
Кубок Германии
1/16 финала
«Пройссен» — «Герта» — 1:3 (1:1)
Голы: Йоветич, 3 (0:1). Детерс, 41 (1:1). Бельфодиль, 79 (1:2). Рихтер, 83 (1:3).
«Герта»: Шволов, Боята, Платтенхардт, Зефейк, Гехтер, Дарида (Сердар, 55), Тузар, Эккеленкамп (Рихтер, 55), Йоветич (Маолида, 77), Зельке (Пентек, 76), Ястржембски (Бельфодиль, 72).
Предупреждения: Ремберг, 36. Эккеленкамп, 46. Шауерте, 56. Ланглитц, 62. Кланн, 68. Бельфодиль, 74. Цигеле, 90.
Удаление: Ремберг, 45.
Судья: Вилленборг (Германия).
26 октября. Мюнстер. Стадион «Preussenstadion».
«Бабельсберг» — «Лейпциг» — 0:1 (0:1)
Гол: Собослои, 45.
«Лейпциг»: Мартинес, Орбан, Хенрикс, Симакан (Гвардиол, 80), Кампль, Собослои (Мориба, 81), Адамс, Анхелиньо, Поульсен, Андре Силва (Нкунку, 69), Новоа (Форсберг, 90).
Судья: Кортус.
26 октября. Бабельсберг. Стадион «Karl Liebknecht Stadion»
«Хоффенхайм» — «Хольштайн» — 5:1 (2:0)
Голы: Ван ден Берг, 3 — в свои ворота (1:0). Валь, 31 — в свои ворота (2:0). Нойманн, 47 (2:1). Штиллер, 59 (3:1). Даббур, 72 (4:1). Брун Ларсен, 84 (5:1).
«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума, Пош (Гачинович, 78), Раум (Самассеку, 63), Ричардс, Руди, Штиллер, Крамарич (Сков, 63), Даббур (Адамян, 77), Рюттер (Брун Ларсен, 77).
Предупреждения: Акпогума, 46. Лоренц, 68.
Судья: Хартманн.
26 октября. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».
«Мюнхен 1860» — «Шальке-04» — 1:0 (1:0)
26 октября. Мюнхен. Стадион «Грюнвальдер».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю