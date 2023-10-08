Мюллер повторил рекорд Нойера по количеству побед в бундеслиге
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер повторил достижение одноклубника Мануэля Нойера по количеству побед в бундеслиге после матча 7-го тура с «Фрайбургом» (3:0), пишет OptaFranz.
По данным источника, эта победа стала для Мюллера 322-й в карьере (448 матчей в бундеслиге). Столько же побед — у Нойера (478 матчей).
34-летний Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах чемпионата Германии, в которых отметился двумя результативными передачами. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|7
|6
|1
|0
|23-6
|19
|
2
|Штутгарт
|7
|6
|0
|1
|22-8
|18
|
3
|Бавария
|7
|5
|2
|0
|23-6
|17
|
4
|Боруссия Д
|7
|5
|2
|0
|16-8
|17
|
5
|Хоффенхайм
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|
6
|РБ Лейпциг
|7
|4
|2
|1
|16-6
|14
|
7
|Вольфсбург
|7
|4
|0
|3
|10-9
|12
|
8
|Фрайбург
|7
|3
|1
|3
|7-13
|10
|
9
|Айнтрахт Ф
|6
|1
|4
|1
|4-5
|7
|
10
|Хайденхайм
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|
11
|Дармштадт
|7
|2
|1
|4
|12-19
|7
|
12
|Боруссия М
|7
|1
|3
|3
|13-16
|6
|
13
|Унион Б
|7
|2
|0
|5
|11-14
|6
|
14
|Вердер
|7
|2
|0
|5
|12-17
|6
|
15
|Аугсбург
|7
|1
|2
|4
|10-17
|5
|
16
|Бохум
|7
|0
|4
|3
|5-19
|4
|
17
|Майнц
|7
|0
|2
|5
|6-19
|2
|
18
|Кельн
|7
|0
|1
|6
|4-14
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.10
|21:30
|
Боруссия М – Майнц
|2 : 2
|7.10
|16:30
|
Аугсбург – Дармштадт
|1 : 2
|7.10
|16:30
|
Боруссия Д – Унион Б
|4 : 2
|7.10
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|0 : 0
|7.10
|16:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|3 : 1
|7.10
|19:30
|
Вердер – Хоффенхайм
|2 : 3
|8.10
|16:30
|
Байер – Кельн
|3 : 0
|8.10
|18:30
|
Бавария – Фрайбург
|3 : 0
|8.10
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Хайденхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|13
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|6
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|4
|1
|0
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