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Сегодня, 21:11

Мюллер повторил рекорд Нойера по количеству побед в бундеслиге

Виктория Кравченко
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Томас Мюллер.
Фото Getty Images

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер повторил достижение одноклубника Мануэля Нойера по количеству побед в бундеслиге после матча 7-го тура с «Фрайбургом» (3:0), пишет OptaFranz.

По данным источника, эта победа стала для Мюллера 322-й в карьере (448 матчей в бундеслиге). Столько же побед — у Нойера (478 матчей).

34-летний Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах чемпионата Германии, в которых отметился двумя результативными передачами. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Мануэль Нойер
Томас Мюллер
ФК Бавария
ФК Фрайбург
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«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
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Дубль Комана помог «Баварии» одержать победу над «Фрайбургом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 7 6 1 0 23-6 19
2
 Штутгарт 7 6 0 1 22-8 18
3
 Бавария 7 5 2 0 23-6 17
4
 Боруссия Д 7 5 2 0 16-8 17
5
 Хоффенхайм 7 5 0 2 16-11 15
6
 РБ Лейпциг 7 4 2 1 16-6 14
7
 Вольфсбург 7 4 0 3 10-9 12
8
 Фрайбург 7 3 1 3 7-13 10
9
 Айнтрахт Ф 6 1 4 1 4-5 7
10
 Хайденхайм 6 2 1 3 10-13 7
11
 Дармштадт 7 2 1 4 12-19 7
12
 Боруссия М 7 1 3 3 13-16 6
13
 Унион Б 7 2 0 5 11-14 6
14
 Вердер 7 2 0 5 12-17 6
15
 Аугсбург 7 1 2 4 10-17 5
16
 Бохум 7 0 4 3 5-19 4
17
 Майнц 7 0 2 5 6-19 2
18
 Кельн 7 0 1 6 4-14 1
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6.10 21:30
Боруссия М – Майнц
 2 : 2
7.10 16:30
Аугсбург – Дармштадт
 1 : 2
7.10 16:30
Боруссия Д – Унион Б
 4 : 2
7.10 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 0 : 0
7.10 16:30
Штутгарт – Вольфсбург
 3 : 1
7.10 19:30
Вердер – Хоффенхайм
 2 : 3
8.10 16:30
Байер – Кельн
 3 : 0
8.10 18:30
Бавария – Фрайбург
 3 : 0
8.10 20:30
Айнтрахт Ф – Хайденхайм
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Гарри Кейн

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Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

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П
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 5
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 4
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 6 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 4 1 0
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