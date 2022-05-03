Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 15:00

«Бавария» объявила о продлении контракта с Мюллером

Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
«Бавария» продлила о продлении контракта с «Мюллером».
Фото ФК «Бавария»

Мюнхенская «Бавария» объявила о продлении контракта с полузащитником Томасом Мюллером, сообщается на официальном сайте клуба. Новое соглашение с немцем рассчитано до 2024 года.

32-летний Мюллер всю карьеру провел в «Баварии». Он пришел в академию мюнхенцев в возрасте 10 лет. С 2007 года он выступает в составе основной команды «Баварии», за которую он провел 624 матча.

Томас — самый титулованный немецкий футболист. Он 11-кратный победитель чемпионата Германии, 6-кратный обладатель Кубка страны, а также двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе «Баварии». В сезоне-2012/13 стал самым ценным игроком Бундеслиги.

В текущем сезоне полузащитник в 30 матчах чемпионата страны забил 7 голов и отдал 17 результативных передач. «Бавария» в 10-й раз подряд стала чемпионом Германии.

Томас Мюллер
ФК Бавария
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россиян поддерживают почти все в теннисе. Почему так не могут фигуристы?
Нам нужна своя Лига чемпионов России. И никаких 18 клубов в РПЛ! Как пережить отлучение от еврокубков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ули Хенесс уверен, что Роберт Левандовски останется в «Баварии»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 32 24 3 5 93-33 75
2
 Боруссия Д 32 20 3 9 80-50 63
3
 Байер 32 17 7 8 74-44 58
4
 Фрайбург 32 15 10 7 56-40 55
5
 РБ Лейпциг 32 16 6 10 67-36 54
6
 Кельн 32 14 10 8 51-46 52
7
 Унион Б 32 14 9 9 43-41 51
8
 Хоффенхайм 32 13 7 12 55-51 46
9
 Майнц 32 12 6 14 46-42 42
10
 Боруссия М 32 11 8 13 48-59 41
11
 Айнтрахт Ф 32 10 10 12 42-46 40
12
 Бохум 32 11 6 15 34-48 39
13
 Вольфсбург 32 11 5 16 40-52 38
14
 Аугсбург 32 9 8 15 37-51 35
15
 Герта 32 9 6 17 35-67 33
16
 Штутгарт 32 6 11 15 37-56 29
17
 Арминия 32 5 12 15 25-50 27
18
 Гр. Фюрт 32 3 9 20 26-77 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.05 21:30
Бохум – Арминия
 - : -
7.05 16:30
Гр. Фюрт – Боруссия Д
 - : -
7.05 16:30
Кельн – Вольфсбург
 - : -
7.05 16:30
Фрайбург – Унион Б
 - : -
7.05 16:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
7.05 19:30
Герта – Майнц
 - : -
8.05 16:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 - : -
8.05 18:30
Бавария – Штутгарт
 - : -
8.05 20:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 34
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 22
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 21
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 27 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 26 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 27 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости