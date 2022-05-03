«Бавария» объявила о продлении контракта с Мюллером

Мюнхенская «Бавария» объявила о продлении контракта с полузащитником Томасом Мюллером, сообщается на официальном сайте клуба. Новое соглашение с немцем рассчитано до 2024 года.

32-летний Мюллер всю карьеру провел в «Баварии». Он пришел в академию мюнхенцев в возрасте 10 лет. С 2007 года он выступает в составе основной команды «Баварии», за которую он провел 624 матча.

Томас — самый титулованный немецкий футболист. Он 11-кратный победитель чемпионата Германии, 6-кратный обладатель Кубка страны, а также двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе «Баварии». В сезоне-2012/13 стал самым ценным игроком Бундеслиги.

В текущем сезоне полузащитник в 30 матчах чемпионата страны забил 7 голов и отдал 17 результативных передач. «Бавария» в 10-й раз подряд стала чемпионом Германии.