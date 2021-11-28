Мюллер: «Нас ждет отличный матч с «Боруссией»
Форвард «Баварии» Томас Мюллер высказался по поводу 396 матча в чемпионате Германии. Накануне «Бавария» обыграла «Арминию» (1:0) в бундеслиге.
«Рад достижению, которое показывает мой путь. Для меня важно — содействие достижению результатов команды. Мне повезло, что меня окружают отличные игроки. Нас ждет отличный матч с «Боруссией», — цитирует игрока Sky.
В этом сезоне 32-летний футболист провел 13 матчей в чемпионате, забил 4 гола и сделал 10 результативных передач.
Матч «Боруссия» — «Бавария» состоится 4 декабря. Начало — в 20.30 (мск).
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