«Бавария» установила рекорд бундеслиги по голам за календарный год
«Бавария» обыграла «Арминию» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата Германии. В этой игре она установила рекорд турнира.
102 — FC Bayern M?nchen have scored 102 goals in the German Bundesliga in 2021 — the most goals any team has managed to score in a single calendar year in the competition's history. History. #FCBDSC pic.twitter.com/zaxY1lb8XS— OptaFranz (@OptaFranz) November 27, 2021
Как сообщает Opta, «Бавария» забила 102 года в бундеслиге за календарный год. Это новый рекорд. Предыдущее достижение принадлежало «Кельну», который забил 101 гол в 1977 году. На третьей и четвертой позиции тоже «Бавария» — 99 голов в 1972 году и 98 — в 2019.
Мяч, ставший рекордным, забил Лерой Сане на 71-й минуте.
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