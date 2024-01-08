Мориба ушел из «Лейпцига» в аренду в «Хетафе»

Полузащитник «Лейпцига» Илаш Мориба стал игроком «Хетафе», сообщает пресс-служба испанского клуба.

20-летний футболист проведет в аренде в «Хетафе» до конца сезона. Игрок присоединится к «Хетафе» по окончании Кубка африканских наций, на котором он будет представлять сборную Гвинеи.

Мориба является воспитанником «Барселоны». В текущем сезоне полузащитник ни разу не появился на поле в составе «Лейпцига».

В прошлом сезоне Мориба выступал на правах аренды за «Валенсию».