Молодой полузащитник «Баварии» решил выступать за сборную Германии

Руководство Немецкого футбольного союза и главный тренер национальной команды Йоахим Лев сумели уговорить полузащитника Джамала Мусиалу выступать за сборную Германии, утверждает Sky Sport Deutschland.

После долгих и непростых переговоров 17-летний хавбек решил отказаться от возможность выступать за национальную сборную Англии и отдать предпочтение Германии.

Ожидается, что уже в марте 17-летний футболист дебютирует в главной команде Германии в товарищеских матчах. Готовясь к чемпионату Европы, бундестим сыграет с Исландией (25 марта), Румынией (28 марта) и Македонией (31 марта).

Мусиала родился в Штутгарте, но затем с матерью переехал в Англию, где занимался в академии «Челси». В его послужном списке выступления за юношеские английские сборные.

Также, как сообщает источник, 26 февраля, когда Мусиале исполнится 18 лет, он подпишет профессиональный контракт с «Баварией» сроком на 5 лет.