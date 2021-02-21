Румменигге рассказал, что Клопп мог возглавить «Баварию» в 2008 году

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что мюнхенцы в 2008 году могли пригласить на пост главного тренера Юргена Клоппа, сообщает Goal.

«Частично я ответственен за решение пригласить Юргена Клинсманна на пост главного тренера «Баварии». К сожалению, не сработало, — сказал Румменигге в эфире ZDF Sport, — Ули Хеннес вел переговоры с Клоппом в то время. нам нужно было быстро принять решение, и мы выбрали Клинсманна».

Сезон 2008/09 стал единственным для Клинсманна в «Баварии», мюнхенцы не взяли ни одного трофея. Клопп в том же году возглавил дортмундскую «Боруссию», с которой дважды выиграл чемпионат Германии. Сейчас 53-летний немец возглавляет «Ливерпуль».