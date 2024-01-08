Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 20:05

Гершкович: «Беккенбауэр — величайший футболист, один из гигантов мирового футбола»

Гершкович отреагировал на смерть Франца Беккенбауэра
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-футболист сборной СССР, «Торпедо» и «Динамо» Михаил Гершкович в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть легендарного немецкого игрока и тренера Франца Беккенбауэра.

«Беккенбауэр — величайший футболист, один из гигантов мирового футбола. Он один из немногих, кто становился чемпионом мира как игрок и как тренер. Мои соболезнования. Это великий человек. Мы с ним пересекались только в играх среди ветеранов. Мне не довелось против него играть в обычном матче. Но я видел, как он играл, впечатления от его игры самые выдающиеся. Можно только сожалеть», — сказал Гершкович корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет. В составе сборной Германии он становился чемпионом мира (1974) и чемпионом Европы (1972). Также защитник дважды становился обладателем «Золотого мяча». Беккенбауэр также привел сборную ФРГ к победе на чемпионате мира в качестве тренера (1990).

Франц Беккенбауэр
Михаил Гершкович
1
1
Читайте также
Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет
Овечкин сделал голевую передачу в победном матче «Вашингтона» против «Лос-Анджелеса»
ТАСС сообщил об аресте троих сотрудников ФСБ по делу о взятке на 5 млрд рублей
В правительстве Швеции призвали граждан быть готовыми к войне
Уголовное дело возбудили после ДТП с 50 автомобилями в Новгородской области
Участнику «голой» вечеринки рэперу VAC?O вручили повестку в военкомат
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков — о Беккенбауэре: «Несмотря на все регалии, он был простым человеком»

Нагельсманн: «Беккенбауэр был лучшим футболистом в истории Германии»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 16 13 3 0 46-12 42
2
 Бавария 15 12 2 1 49-15 38
3
 Штутгарт 16 11 1 4 37-19 34
4
 РБ Лейпциг 16 10 3 3 38-17 33
5
 Боруссия Д 16 7 6 3 30-25 27
6
 Айнтрахт Ф 16 6 6 4 26-20 24
7
 Хоффенхайм 16 7 3 6 32-30 24
8
 Фрайбург 16 7 3 6 21-26 24
9
 Хайденхайм 16 6 2 8 25-32 20
10
 Вольфсбург 16 6 1 9 20-27 19
11
 Аугсбург 16 4 6 6 24-31 18
12
 Боруссия М 16 4 5 7 31-35 17
13
 Вердер 16 4 4 8 23-30 16
14
 Бохум 16 3 7 6 18-33 16
15
 Унион Б 15 4 1 10 17-31 13
16
 Майнц 16 1 7 8 13-28 10
17
 Кельн 16 2 4 10 10-28 10
18
 Дармштадт 16 2 4 10 20-41 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.01 22:30
Бавария – Хоффенхайм
 - : -
13.01 17:30
Аугсбург – Байер
 - : -
13.01 17:30
Кельн – Хайденхайм
 - : -
13.01 17:30
Фрайбург – Унион Б
 - : -
13.01 17:30
Майнц – Вольфсбург
 - : -
13.01 17:30
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 - : -
13.01 20:30
Дармштадт – Боруссия Д
 - : -
14.01 17:30
Бохум – Вердер
 - : -
14.01 19:30
Боруссия М – Штутгарт
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 21
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 17
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 11
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 8
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 7
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 7
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 13 2 2
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 14 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 12 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости