Экс-футболист сборной СССР, «Торпедо» и «Динамо» Михаил Гершкович в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть легендарного немецкого игрока и тренера Франца Беккенбауэра.

«Беккенбауэр — величайший футболист, один из гигантов мирового футбола. Он один из немногих, кто становился чемпионом мира как игрок и как тренер. Мои соболезнования. Это великий человек. Мы с ним пересекались только в играх среди ветеранов. Мне не довелось против него играть в обычном матче. Но я видел, как он играл, впечатления от его игры самые выдающиеся. Можно только сожалеть», — сказал Гершкович корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет. В составе сборной Германии он становился чемпионом мира (1974) и чемпионом Европы (1972). Также защитник дважды становился обладателем «Золотого мяча». Беккенбауэр также привел сборную ФРГ к победе на чемпионате мира в качестве тренера (1990).