Нагельсманн: «Беккенбауэр был лучшим футболистом в истории Германии»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн отреагировал на новость о смерти чемпиона мира и Европы Франца Беккенбауэра.

«Для меня Франц Беккенбауэр был лучшим футболистом в истории Германии. Его интерпретация роли либеро изменила игру, его работа с мячом сделала его свободным футболистом на поле. Когда Беккенбауэр заходил в комнату — она наполнялась светом и он по праву был «светлой фигурой немецкого футбола», — цитирует тренера пресс-служба Немецкого футбольного союза.

В составе сборной Германии Беккенбауэр провел 103 матча и забил 14 голов. Вместе с бундестим футболист становился чемпионом мира в 1974 году и чемпионом Европы в 1972-м. Также немец завоевал серебро ЧМ-1966, бронзу ЧМ-1970 и серебро Евро-1976.