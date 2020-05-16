Михаэль Цорк: ««Боруссия Д» предоставит игрокам право решать, выходить на поле или нет»

Спортивный директор «Боруссии Д» Михаэль Цорк заявил, что футболисты команды вправе отказаться выходить на поле, если у них есть опасения насчет коронавируса. Напомним, сегодня, 16 мая возобновляется сезон в бундеслиге.

— Если кого-то из игроков будет беспокоить или пугать нынешняя ситуация, мы поступим разумно и предоставим ему свободу выбора, — приводит Kicker слова Цорка. — Тем не менее, у меня сложилось впечатление, что все футболисты рады возвращению сезона и возможности вновь выполнять свою работу.

Ставки на все топовые матчи Бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте.

В субботу, 16 мая, в одном из матчей дня пройдет дерби «Боруссии Д» и «Шальке». Начало — в 16.30 по московскому времени. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Боруссии» — 1,5, ничья — 4,5, победа «Шальке» — 6.