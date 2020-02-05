Михаэль Баллак: «Хаверц пока не готов к «Баварии», но в будущем его должны туда купить»

Бывший полузащитник «Баварии» и «Байера» Михаэль Баллак высказался о перспективах 20-летнего хавбека леверкузенцев Кая Хаверца. По мнению Баллака, Хаверцу еще рано переходить в мюнхенскую команду, однако он считает, что такой трансфер должен состояться в будущем.

— Чтобы заявить о себе в «Баварии», недостаточно просто быть хорошим игроком, — цитирует Goal.com Баллака. — Хаверцу еще нужно время, ему не хватает прочности, он психологически не готов к «Баварии». Кай все еще находится на стадии развития и все еще допускает ошибки на поле. Впрочем, в перспективе Хаверц подходит мюнхенской команде. «Бавария» должна будет его купить в будущем.

В сезоне-2019/20 на счету 20-летнего Хаверца 5 голов и 2 результативных передачи в 24 матчах за «Байер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немецкого полузащитника в 90 миллионов евро.