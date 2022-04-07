Мазрауи готов заключить предварительное соглашение с «Баварией»

Защитник «Аякса» Нуссер Мазрауи готов подписать предварительный контракт с «Баварией», информирует журналист Кристиан Фальк.

Ранее сообщалось, что «Барселона» также предложила защитнику контракт, но с зарплатой всего 5 миллионов евро. Тогда как «Бавария» готова платить футболисту почти в два раза больше.

В сезоне-2021/22 Мазрауи провел 30 матчей за «Аякс», на его счету 5 голов и 4 результативные передачи. Контракт 24-летнего марокканца с нидерландским клубом действует до конца июня 2022 года.